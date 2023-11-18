السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لماذا تشعر بالدوخة عند المشى؟ هذه بعض الأسباب وطرق التعامل معها

الدوخة
الدوخة

يرغب الكثير في معرفة أسباب الدوخة عند المشي وطرق التعامل معها، والتي يعاني منها البعض دون معرفة الأسباب الصحية وراء الشعور بالدوخة المفاجئة، والتي تعد من أكثر الأمراض شيوعًا حول العالم، وعلى الرغم من كثرة نوبات الدوار أو الدوخة المستمرة، ولكن الدوخة تكون في حالات نادرة إشارة لأمراض خطيرة.

ووفقًا لموقع "Very Well Health"، نرصد لكم في هذا التقرير الأسباب وما هي الأمراض التي يمكن أن تكون عندك لاستشارة الطبيب، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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تشير لمشكلة فى الجسم.. أسباب الدوخة عند المشى وطرق التعامل معها

نوضح أسباب الدوخة عند المشي وطرق التعامل معها في السطور التالية:-

1- الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى.
2- الإصابة بالتهاب التيه، وهو اضطراب في الأذن الداخلية.
3- عدم انتظام ضربات القلب.
4- انخفاض السكر في الدم، والذي يعد أحد أسباب الدوخة وعدم الاتزان المفاجئ.
5- ارتفاع ضغط الدم، والذي يعد أحد أسباب الدوخة ووجع الرأس، إضافة إلى أعراض أخرى مثل الشعور بألم الصدر، وانقطاع النفس.

تشير لمشكلة في الجسم.. أسباب الدوخة عند المشي وطرق التعامل معها


6- انخفاض ضغط الدم، والذي يمكن أن يكون أحد أسباب الشعور بالدوخة وعدم الاتزان عند الوقوف.
7- الإصابة بالسكتة الدماغية.
8- النوبة القلبية.
9- النزيف الداخلي أو الخارجي.
10- فرط التهوية بسبب تنفس الشخص بسرعة شديدة، الأمر الذي يحدث انخفاضًا سريعًا في مستويات ثاني أكسيد الكربون.
11- الجفاف.
12- اضطراب الهلع.
13- مرض فقر الدم.

تشير لمشكلة في الجسم.. أسباب الدوخة عند المشي وطرق التعامل معها

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طرق الوقاية من الدوخة أثناء المشى

1- ممارسة التمارين الرياضية أسبوعيًا.
2- الإقلاع عن التدخين.
3- تقليل المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو المشروبات الغازية.
4- تقليل نسبة الملح في الطعام.
5- الحفاظ على نظام غذائي صحي. 

تشير لمشكلة في الجسم.. أسباب الدوخة عند المشي وطرق التعامل معها
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