السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصرية بأمريكا توجه رسالة للشباب: المشاركة بالانتخابات مهمة في مصير بلدنا (فيديو)

فتاة مصرية
فتاة مصرية

نشرت فتاة مصرية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، مقطع فيديو دعت فيه الشباب المصريين المقيمين في الخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024.

وقالت الفتاة: "أنا جيت علشان انتخب السيسي، وبقول للشباب ينزل ينتخب، والموضوع كبير ومهم جدا لشعب مصر".

وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث يتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت  الهجرة أن الانتخابات تستمر على مدار هذه الأيام في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وتابعت الوزارة أنه تم تخصيص رقمين للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:
0220543411
أو على الرقم:
0220543415

ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج

وأشارت الهجرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريا، أو بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أم غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين.

وأضافت الوزارة أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، ويمكن التأكد من وجود الأسماء في قواعد بيانات الناخبين من عدمه بإدخال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط:
‏https://www.elections.eg/inquiry.

وأكدت وزارة الهجرة أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفاعلية، للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.

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