تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

أعلن الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، عن تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة حتى أمس الجمعة، خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2023.

وقال أنور إن المستهدف تحصينه علي مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

وأضاف أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

التحفظ على 179 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف

وفى سياق متصل، تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 179 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل محلات للمستلزمات البيطرية بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

وكان مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على بمركز ومدينة المحلة الكبرى بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 179 عبوة لنحو 50 صنف من الأدوية.