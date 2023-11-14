خلال حملات تفتيشية.. "بيطري الشرقية" يضبط 2.2 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم.

وذلك بهدف ضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن-الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية"، نفذت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

المضبوطات

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 2210 كجم تقريبا لحوم مخالفة، بيانها 30 كجم، لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وضبط ما يقارب من 2150 كجم، دواجن مجمدة مجهولة المصدر ولكنها صالحة، و27 كجم دواجن غير صالحة، وتحرير 4 محاضر مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار العمل على توفير غذاء صحي وآمن وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر.