السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: إسرائيل لن تجدد التأشيرة لمسؤول يساعد فى الإشراف على المساعدات الإنسانية لغزة

غزة
غزة

قالت المتحدثة باسم  الأمم المتحدة ، اليوم الجمعة، إن إسرائيل قالت إنها لن تجدد التأشيرة لمسؤول كبير في الأمم المتحدة يساعد في الإشراف على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

لين هاستينجز، مسؤولة الأمم المتحدة المولودة في كندا، شغلت منصب نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الجمعة: “لقد أبلغتنا السلطات الإسرائيلية بأنها لن تجدد تأشيرة السيدة هاستينغز بعد الموعد المحدد لها في وقت لاحق من هذا الشهر”.

الخارجية الإسرائيلية 

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الأونروا تؤكد: لم يُسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة اليوم

واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الشهر الماضي هاستينغز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بالفشل في أن يكون محايدًا وموضوعيًا.

وقال دوجاريك: "لقد رأيتم بعض الهجمات العلنية للغاية على تويتر ضدها وهي غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفًا أن الهجمات الشخصية على موظفي الأمم المتحدة "غير مقبولة وتعرض حياة الناس للخطر".

وشدد على أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لديه ثقة كاملة في هاستينغز.

وقال مدير عام وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه "مفرط القلق" لعدم السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة اليوم، بما في ذلك الوقود.

وحذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي من "أيام حزينة للغاية مقبلة" على سكان غزة. هو كتب:

لقد وصلت فترة التوقف إلى نهايتها، حيث استأنفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية، وسيتم تهجير العديد منهم، بما في ذلك البحث عن ملجأ في ملاجئ الأونروا المزدحمة بالفعل.

وكما ذكرنا سابقًا، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أيضًا إن القوات الإسرائيلية تمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضافت أن إسرائيل أبلغت جميع المنظمات العاملة على المعبر أن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة “محظور اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر”.

وقال متحدث باسم معبر رفح الحدودي في وقت سابق اليوم إن دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود وغاز الطهي من مصر إلى قطاع غزة توقف بسبب استئناف القصف الإسرائيلي.

إسرائيل الامم المتحدة الإشراف مسؤول كبير تجدد التأشيرة

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