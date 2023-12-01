الأونروا تؤكد: لم يُسمح بدخول أى مساعدات إنسانية إلى غزة اليوم

قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه "يتجاوز القلق" أنه لم يتم السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة اليوم، بما في ذلك الوقود.

وحذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي من "أيام حزينة للغاية مقبلة" على سكان غزة.

و كتب: “لقد وصلت فترة التوقف إلى نهايتها، استأنفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية، وسيتم تهجير العديد منهم، بما في ذلك البحث عن ملجأ في ملاجئ الأونروا المزدحمة بالفعل”.

الهلال الأحمر الفلسطيني



وسابقًا، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أيضًا إن القوات الإسرائيلية تمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضافت أن إسرائيل أبلغت جميع المنظمات العاملة على المعبر أن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة “محظور اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر”.

وقال متحدث باسم معبر رفح الحدودي في وقت سابق اليوم إن دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود وغاز الطهي من مصر إلى قطاع غزة توقف بسبب استئناف القصف الإسرائيلي.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن إسرائيل منعت الشاحنات من العبور إلى غزة يوم الجمعة، لكنها ستسمح الآن بدخول بعض المساعدات بناء على طلب الحكومة الأمريكية.

وقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة يوم الجمعة بعد انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام.

وشنت إسرائيل أكثر من 200 غارة في مختلف أنحاء قطاع غزة يوم الجمعة، بما في ذلك في الجنوب المكتظ بالسكان، حيث فر العديد من المدنيين. خان يونس، التي تعرضت في السابق لهجوم أقل شدة من شمال غزة، كادت أن تقصف من الجو مباشرة بعد انهيار الهدنة.

وأشارت إسرائيل إلى أنها تستعد لشن هجوم بري على جنوب قطاع غزة في تصعيد كبير للحرب، وقالت وزارة الصحة في غزة إن 178 مدنيا قتلوا منذ انتهاء وقف إطلاق النار.

وضع الجيش الإسرائيلي خطته "للمرحلة التالية من الحرب": تقسيم غزة إلى عشرات من "مناطق الإخلاء" المرقمة، وهو جزء أساسي من خطة الجيش للسيطرة تدريجياً على الجزء الجنوبي من القطاع.

وبموجب الخطة، سيُطلب من الناس في مناطق معينة من غزة إخلاء منازلهم قبل بدء القصف، على الرغم من عدم وضوح الوقت الذي سيحصلون عليه.