الهلال الأحمر الفلسطينى: إسرائيل تمنع المساعدات عن غزة "حتى إشعار آخر"

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن إسرائيل منعت دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في سلسلة منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القوات الإسرائيلية أبلغت جميع المنظمات العاملة على المعبر بمنع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة “اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر”.

ويفاقم هذا القرار معاناة المواطنين ويزيد من التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والإغاثية في تخفيف المعاناة عن المواطنين والنازحين جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.