الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: إسرائيل تمنع المساعدات عن غزة "حتى إشعار آخر"

غزة
غزة

قالت جمعية  الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن إسرائيل منعت دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في سلسلة منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القوات الإسرائيلية أبلغت جميع المنظمات العاملة على المعبر بمنع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة “اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر”.

ويفاقم هذا القرار معاناة المواطنين ويزيد من التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والإغاثية في تخفيف المعاناة عن المواطنين والنازحين جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

غزة الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطين إسرائيل الهلال الأحمر

الأكثر قراءة

تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول

عاجل.. إدارة الأهلى تصدم معلول وعبدالمنعم: «الباب مفتوح لرحيل أى لاعب»

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

أبناء الجاليات المصرية لـ«الدستور»: الإقبال «كبير جدًا».. والتسهيلات «غير مسبوقة»

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «2»

ماجد حبته

المناخ.. شرم الشيخ.. ودبى

عبدالله شريف

انتخابات الخارج.. وعى وثقة بمستقبل أفضل

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس