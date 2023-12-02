بيت العائلة المصرية بألمانيا: المصريون يتحدون البرد ويشاركون فى انتخابات الرئاسة (فيديو)

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن المصريين في الخارج لم يمنعهم الجو البارد من المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية، مضيفا: "شهدت في انتخابات 2023 تفاعلا مختلفا عن عام 2018، حيث بدأ المصريون بالتوافد على اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا".

وأوضح ثابت، في حديثه لبرنامج "كل يوم" على قناة "أون أي"، أنه كان هناك تنظيم وتشجيع للناخبين، وتوقع أن تزداد نسبة المشاركة خلال يومي السبت والأحد مع وصول المزيد من المصريين في ألمانيا، مؤكدا أن المصريين شهدوا تغييرا وتحولا كبيرا في تفكيرهم بمقدار 180 درجة.

وأضاف: "رأيت تحولا في تفكير المصريين خلال الشهرين الماضيين، وأدركوا أنهم مطالبون بإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، وأن مصر بحاجة إلى استقرار وأن المواطن لا يجب أن يكون سلبيا، وهذا يعني أن المصريين في الخارج في ألمانيا يشعرون بالسعادة بحق التصويت وأنهم يشاركون في اتخاذ القرار لاختيار الرئيس".