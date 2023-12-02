السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير شؤون إسرائيلية: نتنياهو لا يشغل باله المحتجزين أكثر من تنفيذ مخططه

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال فراس ياجي، خبير الشؤون الإسرائيلية من القدس المحتلة، أن هناك أهداف كثيرة لإسرائيل غير معلنة، وهذا السبب في استئناف عمليتها العسكرية مرة أخرى في قطاع غزة، فهي لا يشغل بالها المحتجزين أكثر من تنفيذ مخططها والمبني على تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف خبير الشؤون الإسرائيلية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"،  أنه لولا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطة التهجير القسري، لكانت إسرائيل نفذتها من اليوم الأول بالإجبار.

وأشار "ياجي" إلى أن إسرائيل قصفت في بداية العدوان شمال قطاع غزة، وحاليًا بدأت في قصف الجزء الجنوبي، وهذا يدل على هدفها وهو إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

ونوه خبير الشؤون الإسرائيلية، أن حكومة نتنياهو تدمر النساء والأطفال، بالإضافة إلى البنية التحتية للقطاع بأكمله، حتى لا يصلح للعيش فيه. 

خبير شؤون إسرائيلية القاهرة الإخبارية نتنياهو فراس ياغي القدس المحتلة

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