اللواء صفوت الديب: جنود الاحتلال لا يؤمنون بالحرب التي يخوضونها (فيديو)

تحدث اللواء صفوت الديب، المدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية، عن موقف مصر من القضية الفلسطينية، وأكد أن مصر ترفض محاولات تصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين، وتحرص على منع تدفق الفلسطينيين إلى جنوب غزة أو معبر رفح، لحماية سيادتها وأمنها القومي.

وأشار “الديب” خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إلى أن الجنود الإسرائيليين لا يؤمنون بالحرب التي يخوضونها، وأنهم يشعرون بالخوف والقلق من المقاومة الفلسطينية، التي أثبتت قوتها وصمودها في وجه العدوان.