في عددها الأخير.. ميريت الثقافية تخصص ملفًا نقديًّا عن نجيب محفوظ

صدر العدد الأخير من مجلة "ميريت الثقافية"، رقم )60(- ديسمبر 2023؛ مجلة كل التنويريين العرب، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر بصيغة pdf، المدير العام الناشر محمد هاشم، المؤسس ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

نجيب محفوظ.. التاريخ الأدبي لمصر الحديثة

وقد تصدَّر العدد "الملف الثقافي" بعنوان "نجيب محفوظ.. التاريخ الأدبي لمصر الحديثة"، بمناسبة الذكرى رقم (112) لميلاد عميد الرواية العربية الحاصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1988، وتضمن الملف ثمانية مقالات كالآتي: وحدة المصير الإنساني بين الانتهازية والقوادة.. نجيب محفوظ مفكرًا اجتماعيًّا للدكتور أشرف الصباغ. نجيب محفوظ.. عمدة الرواية العربية وقمتها الشامخة للدكتور محمد عبيد الله (من الأردن). الحارة وزمكان الأسطورة في "أولاد حارتنا" للدكتورة نجاة علي. نجيب محفوظ: سوسيولوجيا الأزقة والحارات.. "زقاق المدق" أنموذجًا للدكتور شعيب خلف. نجيب محفوظ وصراع التأويلات.. "أولاد حارتنا" نموذجًا بقلم محمد بهضوض (من المغرب). "نجيب محفوظ": صوفي يهتم بمصير الإنسان على الأرض لا في السماء بقلم عصام الزهيري. صورة المرأة في أدب نجيب محفوظ للدكتور محمد سيد إسماعيل الشريف. ونجيب محفوظ: نظرة استذكارية بقلم الدكتور روجر آلن (باحث إنجليزي -24 يناير 1942- حصل على الدكتوراة من جامعة أوكسفورد في الأدب العربي الحديث تحت إشراف د.محمد مصطفى بدوي، حول حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحي) ترجمت المقال وقدمت له منى كامل.

العدد الجديد من المجلة

في "الافتتاحية" يواصل رئيس التحرير نشر فصول كتابه الجديد -تحت الطبع- الذي يناقش فيه السرديات الدينية التي أنتجها البشر، والتي وردت في الكتب المقدسة، من منظور ثقافي، ومدى تأثيرها على واقع الحياة المعاصرة ومستجداتها.

إبداع ومبدعون

في باب "إبداع ومبدعون"، تضمن ملف "رؤى نقدية" ستة مقالات كالآتي: مقدمة في نظرية السرد المعاصر للدكتور محمد زيدان. تشفير الكتابة عند "عبد العزيز دياب".. قراءة في (شفرة اختطاف بطوط) للدكتور كارم عزيز. حاتم رضوان.. عندما تضيء الرتينة القديمة حياة البشر! للدكتورة زينب العسال. الشجرة الأسطورة ورحله الوطن للدكتور شهير دكروري. جماليات قصيدة الومضة في الصوت النسائي.. "للبحر نوافذ" أنموذجًا للدكتور أحمد زياد محبك (من سوريا). وبين العربية واليونانية.. دراسة في الألفاظ الدخيلة بقلم الباحثة هازار الدبايبة (من الأردن).

في ملف "الشعر" تضمن العدد ثماني عشرة (18) قصيدة للشعراء: عزت إبراهيم، محمود سيف الدين، محمد عرب صالح، هاني عويد، هدى عبد القادر، محمد فرغلي، سراج الدين الورفلي (من ليبيا)، خديجة غزيِّل (من تونس)، نضال حمارنة (من الأردن)، ريتا الحكيم (من سوريا)، سامح درويش، المصطفى المحبوب (من المغرب)، فدوى الزياني (من المغرب)، مصطفى بنعزوز (من المغرب)، إيمان الجوهري، راوية الشاعر (من العراق)، مصعب أحمد شمعون (من السودان)، ومحب خيري الجمال.

وتضمن ملف "القصة" إحدى عشرة قصة (11) للأدباء والكتاب: د.حسن حميد (فلسطيني- سوريا)، سعيد سالم، سمير المنزلاوى، حجاج أدُّول، أحمد حنفي، غفران طحان (من سوريا)، كرم الصبَّاغ، رشا سنبل، أحمد غانم عبد الجليل (من العراق)، مي عطَّاف (من سوريا)، وإنتصار السري (من اليمن).

الزواج في العقيدة المسيحية

باب "نون النسوة" في هذا العدد تضمن ملفًّا خاصًّا بعنوان "المرأة والزواج في العقيدة المسيحية"، واحتوى على ثلاثة مقالات على النحو الآتي: شريعة الزوجة الواحدة وتأثيْرهَا على الأسرة المسيحية للدكتور ماجد عزت إسرائيل. المرأة الفلسطينية المسيحية بين الكنيسة والدولة اليهودية بقلم كارين كارميت يفيت وعيدو شاهار، وترجمه جرجس يوسف. والوضع الاجتماعي للمرأة المسيحية في المجتمع الشرقي للدكتور حمادة جمال ناجي.

وتضمن باب "تجديد الخطاب" ثلاثة مقالات: بواطن عجز المنظومة الفقهية بقلم جمال عمر. رحلات الحج الهندية.. سماتها وانعكاساتها على مسلمي شبه القارة الهندية للدكتور عزيز بعزي (من المغرب). والصحافة وقضايا المجتمع المصري.. مجلة الهلال نموذجًا للدكتورة نسمة سيف.

أما باب "حول العالم" فتضمن أربعة ترجمات، فقد ترجم طارق فراج مقالًا بعنوان "اللغة كنظام للاتصال: وجهة نظر معرفية لتطور اللغة" بقلم آن سي. ريبول، وهي باحثة فرنسية، مدرس بمعهد العلوم المعرفية، مختبر اللغة والدماغ والإدراك، جامعة ليون- مارك جينيرود، برون، فرنسا. وترجمت دينا نبيل مقالًا بعنوان "قوى الزمان والمكان وتشكيل الهوية العرقية.. رواية ابنة مجبِّر العظام أنموذجًا" كتبته إيمي تان، وهي كاتبة صينية أمريكية، تمثِّل أحد الأصوات القوية التي تسلِّط الضوء على التجربة الصينية الأمريكية بين أجيال المهاجرين. وترجمت رولا عبيد (من سوريا) قصة "الجردل والحبل" للكاتب الإنجليزي ت.ف.بويس (١٨٧٥- ١٩٥٣). وترجمت د.ماجدة إبراهيم قصة شعبية من زيمبابوي بقلم جون ستبتووي.

ثقافات وفنون

تضمن باب "ثقافات وفنون" حوارًا أجراه الدكتور مولاي أحمد صابر (من المغرب) مع الدكتورة ميادة كيالي (من سوريا)، بعنوان: "نحن مدعوون لاستثمار الذاكرة الجماعية والفردية قصد بناء مستقبل يعزز قيم التسامح والتعايش السلمي!". وفي ملف "سينما" مقالان عن الكوميديانات الجدد: "مرعي البريمو" يحسم الجدل حول الكوميديان الأقوى بقلم مرفت عمر. وهل يصمد الكوميديانات الجدد فى عصر الذكاء الإصطناعي؟! بقلم سيد محمود سلام. وفي ملف "فنون" مقال عبد الباسط قندوزي (من تونس) بعنوان "هجرة وردية لطائر الفلامينغو" قراءة في تجربة الفنانة "فاطمة دمق"، وفي "كتب" مقال ميلود المطك (من المغرب) بعنوان "قصة "الصمت" لأحمد بوزفور.. دراسة بنيوية.

لوحة الغلاف بورتريه نجيب محفوظ للفنان التشكيلي المصري وجيه يسى (1955). الرسوم المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون للفنان السوداني صلاح المر (1966). الرسوم المصاحبة لمواد باب نون النسوة للفنان السوري أحمد كليج (1964). والصور الفوتوغرافية في مداخل الأبواب والغلاف الثاني للفوتوغرافي المصري محمد الكاشف (1985).

يذكر أن هيئة تحرير مجلة "ميريت الثقافية" تتكون من سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، الماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد اللباد، والتنفيذ الفني إسلام يونس.