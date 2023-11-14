بعد 4 سنوات.. مجلة ميريت الثقافية تتوقف عن الصدور نهائيا

توقفت مجلة ميريت الثقافية عن الصدور بحسب ما ذكر الشاعر سمير درويش رئيس تحرير المجلة، في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال سمير درويش: "الأصدقاء الأعزاء الذين لا يزالون يرسلون مشاركاتهم الأدبية على الإيميل للنشر في مجلة ميريت الثقافية.. هذه المرة توقفت المجلة بالفعل.. أعرف أنكم لا تصدقون، ولكن صدقوا.. صدقوا.. توقفت والله”.

وكان العدد الأول من مجلة ميريت الثقافية قد صدر في يناير من عام 2019، وظلت المجلة التي تصدر الكترونيا بصيغة PDF تحت رعاية دار ميريت للنشر والتوزيع منتظمة في الصدور حتى توقفها اليوم.

أما عن مجلة ميريت الثقافية فهي هي مجلة كانت تصدر شهريا، وهي مجلة ثقافية عامة، وتهتم بقضايا التنوير ومواجهة الخطابات الظلامية المتطرفة، وكان المشرف العام هو محمد هاشم مدير دار ميريت للنشر والتوزيع، ورئيس تحريرها الشاعر سمير درويش.

يذكر أن هيئة تحرير المجلس منذ نشأة المجلة كانت تتكون من، سمير درويش رئيس التحرير، وعادل سميح نائب رئيس التحرير، وسارة الإسكافي مدير التحرير، وضم مجلس تحريرها الروائي الراحل حمدي أبو جليل، وحامد عبد الصمد، ومحمد داود.