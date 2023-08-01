عدد أغسطس.. "ميريت الثقافية" تقدم رؤى جديدة للنظر في القرآن

صدر عدد أغسطس 2023 من مجلة "ميريت الثقافية" الشهرية الإلكترونية والتي تصدر عن دار ميريت للنشر بصيغة pdf، لمؤسسها محمد هاشم ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

دراسات حول القرآن

تصدَّر العدد "الملف الثقافي" بعنوان "محاولات جديدة للنظر في القرآن الكريم"، تضمن أحد عشر (11) مقالًا على النحو الآتي: "محمد شحرور" وتوتر القرآن بقلم أحمد يحيي، إطلالة على مصحف "عبد الله بن مسعود" بقلم أحمد يوسف، الإنسان الفاعل والقرآن الحي.. مدخل "علي مبروك" لمعضلة توتر القرآن بقلم أكمل صفوت، المعجزة عند "جورج طرابيشي" بقلم آية قطب، تأملات في جدل الإعجاز القرآني بقلم إيمان رفاعي، جهود ومحاولات القرآنيين في رفع توتر القرآن الكريم بقلم شادي المصري، "أبو قاسم حاج حمد".. وجدلية الإنسان والغيب والطبيعة بقلم عصام الشريف، "نصر حامد أبو زيد".. العقل المهاجر بقلم محمد رفعت، الوحدة البنائية للخطاب القرآني بقلم محمد ياسين، "جمال البنا".. وقبيلة قالولوا! بقلم ناهد الفهمي محمد، و"محمد أبو زيد الدمنهوري".. ولغز تفسيره للقرآن بقلم هالة عصمت.

في "الافتتاحية" يواصل رئيس التحرير نشر فصول كتابه الجديد -تحت الطبع- الذي يناقش فيه السرديات الدينية التي أنتجها البشر، والتي وردت في الكتب المقدسة، من منظور ثقافي، ومدى تأثيرها على واقع الحياة المعاصرة ومستجداتها.

إبداع ومبدعون

في باب "إبداع ومبدعون" تضمن ملف "رؤى نقدية" ستة (6) دراسات نقدية على النحو الآتي: تجليات الحداثة وما بعد الحداثة في قصيدة النثر للدكتورة فاطمة الزهراء العسالي (من المغرب)، الفلسفة، الأدب و"حدث" الموت للدكتور محمد مزيان (من المغرب)، أمل دنقل وحوارية الموت.. الورقة الثانية "زُهُورٌ" للدكتور شهير أحمد دكروري، توظيف التراث في تجربة مبارك ربيع القصصية بقلم إدريسي العربي (من المغرب)، تشكيلات الحزن في شعر المعتمد بن عباد وأبي فراس الحمداني للدكتور شفيق القوسي (من اليمن)، وسؤال الشِعر واقتراحات الشِعرية في ديوان مؤمن سمير "ببطء كأنه كبرياء" بقلم كريم أبو زيد.

ملف الشعر

تضمن ملف "الشعر" إحدى عشرة (11) قصيدة للشعراء: صلاح فائق (العراق- الفلبين)، عيد صالح، وليد علاء الدين، أسماء جمال عبد الناصر، صباح الدبى (من المغرب)، شيرين عبد العزيز، عمرو البطا، محمد أبركان (من المغرب)، عبد الحكم العلامي، جمال الرُموش (من اليمن)، وأنطونيوس نبيل.

كما تضمن ملف "القصة" سبع (7) قصص للأدباء والكُتَّاب: عادل عصمت، عبد الغفور مغوار (من المغرب)، كريم علي الشريف، محمد صالح مجيِّد (من تونس)، فاطمة الشرنوبي، مي عطاف (من سوريا) و نور صلاح (من السودان).

وتم تخصيص باب "نون النسوة" في هذا العدد لإحياء مئوية الشاعرة العراقية الكبيرة نازك الملائكة "عن الريادة وشعر التفعيلة"، وتضمن مقالين: نازك الملائكة.. الشاعرة التي اهتمت بقضايا الإنسان بقلم الشاعر أحمد سويلم، و"نازك الملائكة".. وتخييل الذات عبر مقدمات الدواوين للدكتورة إشراق سامي (من العراق).

ثقافات وفنون

باب "تجديد الخطاب" في هذا العدد تضمن مقالين: سيادة الرؤية الفقهية للعالم بقلم جمال عمر، واللغات والديانات في قلب شبه الجزيرة الأندلسية بقلم رنا فخري جاسم (من العراق).

وتضمن باب "حول العالم" ثلاث ترجمات، فقد ترجم الدكتور محمد إبراهيم عبد العال بحثًا بعنوان "البلاغة البصرية والسيميائيات" كتبه مارسيل دانيسي الأستاذ في قسم الأنثروبولوجيا، جامعة تورنتو، كندا. وترجمت الدكتورة ماجدة إبراهيم قصة "لماذا السماء بعيدة جدًّا؟" كتبتها د.ميري- جوان جرسون، وهي قصة عمرها خمسمائة عام، رويت بلغة قبيلة بيني في نيجيريا. وترجم أحمد منصور (من المغرب) قصائد لكل من: شياو هاي (من الصين)، جوي هارجو وهي ‏‏شاعرة وموسيقية من أمريكا، ودينيس ليفرتوف، وهي شاعرة أمريكية بريطانية المولد.

وفي باب "ثقافات وفنون" "حوار" أجراه سمير درويش مع الروائية ميرال الطحاوي بعنوان "المهاجر يشعر بالخوف من ضياع هويته، وذوبانه في الثقافة المضيفة، فيحاول البحث عن حاضنة ثقافية تحمية!"، وفي ملف "فنون" مقالان: الغطاء الصوفي من الضرورة الحياتية إلى تعبيرية التشكيل بقلم عبد الباسط قندوزي (من تونس)، وترددات مفقودة.. تواصل ينبعث من هياكل معدنية بقلم قادري عبد الحفيظ (من الجزائر).

شخصيات

تضمن الملف مقالين: أمينة السعيد.. الرائدة المبدعة بقلم جلال الصياد، وغرناطة كلمة السر وراء لوركا للدكتورة شيماء مجدى.

وتضمن ملف "كتب" أربعة (4) مقالات على النحو الآتي: النقد الإيكولوجي من الجمال إلى المعرفة للدكتور سعد التميمي (من العراق)، "سوبرانو" قيامَةُ "الحَنين" للدكتورة إِشْراقة مُصطفى حامِد (السودان- النمسا)، سارقة الأرواح بين يوتيوبيا الواقع وديستوبيا الخيال بقلم دينا الحمَّامي، ورواية "سُلَّم يعقوب".. سردية الخروج من مصر بقلم فكرى عمر.

لوحة الغلاف والرسوم المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون للفنانة المصرية وئام أحمد المصري (1976)، الرسوم المصاحبة لمواد باب "نون النسوة" للفنانة المصرية عايدة خليل (1957- 2022)، والصور الفوتوغرافية في مداخل الأبواب والغلاف الثاني لسمير درويش (1960).

وتتكون هيئة تحرير مجلة "ميريت الثقافية" من سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح، نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، الماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد اللباد، والتنفيذ الفني إسلام يونس.