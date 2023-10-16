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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار ميريت تطلق "عباءة البحر" و"عبور" للكاتبة الفلسطينية نيروز قرموط

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

تنظم دار ميريت للنشر، في السابعة من مساء الخميس المقبل 19 أكتوبر الجاري، حفل إطلاق المجموعتين القصصيتين “عباءة البحر”، و"عبور"، للكاتبة الفلسطينية نيروز قرموط، وهما أول عملين يصدران لها في القاهرة، بالتعاون مع دار راية للنشر.

وكان الناشر محمد هاشم، مدير عام دار ميريت للنشر، قد أعلن عن احتفالية ثقافية كبرى تقيمها الدار، في السابعة مساء الخميس المقبل، بمقر الدار الجديد بباب اللوق، والذي يشهد توقيع ومناقشة وإطلاق عدد جديد من الإصدارات طرحتها الدار حديثا، ومنها المجموعتين القصصيتين “عباءة البحر”، و"عبور"، للكاتبة الفلسطينية نيروز قرموط، وكتالوج الفنان التشكيلي السوداني الكبير صلاح المر. 

كما تشهد دار ميريت للنشر، خلال الاحتفالية، مناقشة وتوقيع ثلاث أعمال أدبية للكاتب  المصري عصام البرعي، وهي: “عظومة” ــ  و"عام  أحد من الخوف" ــ   و"الشيخ نجاة". 

هذا ويشارك في الاحتفالية ومناقشة الأعمال الأدبية الصادرة عن دار ميريت للنشر كل من: الكاتب الروائي والقاص خالد إسماعليل ــ الكاتب والناقد الفني محمود عبد الشكور ــ الفنان ومصمم الأغلفة أحمد اللباد ــ الكاتب عبد الحكم سليمان ــ الكاتب خالد جويلي والكاتب الروائي رامي يحيي. 

عباءة البحر.. بورتريهات عن الحياة الفلسطينية 

في مجموعتها القصصية “عباءة البحر”، والصادرة في نسختها العربية عن دار ميريت، تقدم الكاتبة الفلسطينية نيروز قرموط، بوتريهات نابضة بأصداء الحياة اليومية الفلسطينية. وتضم 15 قصة قصيرة أشبه بالمشاهد السينمائية، تعرض ملامح من الحياة اليومية في فلسطين وأهلها بما فيها من تناقضات، من خلال مدن القدس والضفة الغربية وغزة، وصولا إلي أراضي 1948 ومخيمات الشتات للفلسطينيين في الخارج، في لبنان والأردن وغيرها. 

وكانت المجموعة  القصصية “عباءة البحر”، للكاتبة الفلسطينية نيروز قرموط، قد صدرت باللغة الإنجليزية لأول مرة في العام 2017، إثر فوز نيروز قرموط بجائزة القلم الدولية.

“عبور” متوالية قصصية خيالية

أما المجموعة القصصية الأخري والصادرة عن دار ميريت للنشر، تحت عنوان “عبور”،  للكاتبة الفلسطينية نيروز قرموط، فهي متوالية قصصية خيالية، مكونة من ثلاث نوفيلات، تمزج بين الخيال والتوثيق التسجيلي، وأدب الرحلة الفلسفي، حالة الإنسان الفلسطيني في غزة وتراوحه بين السلام والحرب.   

دار ميريت عباءة البحر المجموعة القصصية عبور الكاتبة الفلسطينية نيروز قرموط الكاتب عصام البرعي الكاتب محمود عبد الشكور الكاتب خالد إسماعيل

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