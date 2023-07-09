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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أول كتابين للفلسطينية نيروز قرموط بالعربية يصدران في القاهرة

نيروز قرموط
نيروز قرموط

‏أصدرت "دار ميريت للنشر" بالقاهرة بالتعاون مع "دار راية للنشر" أول عملين للكاتبة الفلسطينية "نيروز قرموط" يصدران لأول مرة بالعربية من قلب العاصمة المصرية بعد أن جابا العالم بعدة ترجمات.

ونجحت أعمال نيروز قرموط في تسليط الضوء على أبعاد القضية الفلسطينية وحصدت من خلال ذلك على جوائز رفيعة المستوى.

لا يمكنك أن تتناول القضية الفلسطينية دون أن تضع في اعتبارك المنظور الإنساني، وهو ما برعت فيه الكاتبة "نيروز قرموط" في المجموعة القصصية ‎عباءة البحر التي رسمت صورة حيّة تفصيلية للمعاناة اليومية داخل فلسطين ومخيمات اللاجئين .

ولدت نيروز قرموط في مخيم اليرموك في سوريا قبل أن تعود مع أسرتها إلى قطاع غزة، لتبدأ رحلتها الأدبية المثيرة.

وقد أقتنصت تلك المجموعة جائزة "القلم البريطاني English Pen" لعام 2017.

أما المتوالية القصصية ‎"عبور" فلديها رسالة واضحة تريد أن تعلنها للعالم لربما استيقظ ضميره: إن الحرب تتغذى على أجساد النساء. لذلك خصصت الكاتبة القصص الثلاث بداخلها لتروي قصة النساء والمهمشين بين ركام الحرب. القصص مليئة بالرمزيات الفلسفية وتدمج بين الخيال والتوثيق.

كما تم إطلاق العملين عبر منصة أبجد الرقمية.

دار ميريت للنشر دار راية للنشر نيروز قرموط أعمال نيروز قرموط القضية الفلسطينية

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