ميريت الثقافية تعيد قراءة تراث طه حسين بعد نصف قرن على رحيله

صدر العدد رقم 59- نوفمبر 2023، من مجلة "ميريت الثقافية"؛ الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر بصيغة pdf، المدير العام الناشر محمد هاشم، المؤسس ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

وقد تصدَّر العدد "الملف الثقافي" بعنوان "نصف قرن على رحيل العميد.. قراءة في أوراق مثقف إشكالي"، في محاولة لقراءة التراث الإبداعي والثقافي الذي أنتجه الدكتور طه حسين وساهم بشكل مؤثر في حركة التنوير المصرية والعربية، بأقلام تلاميذه..

تضمن الملف سبعة مقالات على النحو الآتي: طه حسين.. بين "توليد" سقراط و"شك" ديكارت للدكتورة سامية سلَّام، جماليات القهر عند طه حسين.. "المعذبون في الأرض" نموذجًا للدكتور ماهر عبد المحسن، قراءة في خطاب طه حسين النقدي للشعر العذري للدكتور معتز سلامة، طه حسين رائد التنوير للدكتور خيري فرجاني، "دعاء الكروان" بين الأدبي والسينمائي.. اتفاق البدايات واختلاف زاوية الرؤية للدكتورة سميرة أبو طالب، محطات على درب العميد بقلم محمود قدري، وعمار علي حسن يستعيد بصيرة طه حسين بطريقة مختلفة للدكتور خالد عزب.

في "الافتتاحية" يواصل رئيس التحرير نشر فصول كتابه الجديد -تحت الطبع- الذي يناقش فيه السرديات الدينية التي أنتجها البشر، والتي وردت في الكتب المقدسة، من منظور ثقافي، ومدى تأثيرها على واقع الحياة المعاصرة ومستجداتها.

إبداع ومبدعون

في باب "إبداع ومبدعون"، تضمن ملف "رؤى نقدية" خمسة مقالات: شعرية الخلاص بالأسطورة.. فريد أبو سعدة يلعب على أقنعتها في "ذاكرة الوعل" للشاعر جمال القصاص، الشعر المعاصر للدكتورة منال البستاني (من العراق)، أسميتها مريم لسامرة المومني وتراب الغريب لهزاع البراري.. مقاربات موضوعية للدكتور حسن البكور (من الأردن)، تذويت الإنسان في مجموعة "مدن تأكل نفسها" لشريف صالح.. قراءة أدبية من منظور نفسي للدكتورة رشا الفوَّال، وسياقات العودة إلى انتهاكات الماضي في ديوان "نصف احتمال للفرح" للشاعرة "عبير زكي" للدكتور محمد صلاح زيد.

وتضمن ملف "الشعر" تسع قصائد للشعراء: كريم عبد السلام، أحمد إسكندر سليمان (من سوريا)، خالد رطيل، أحمد عايد، أحمد حافظ، وسام دراز، ياسمين صلاح، أيمن معروف (من سوريا)، وتيسير حيدر (من لبنان).

بينما تضمن ملف "القصة" خمس قصص للكتاب والأدباء: السيد نجم، فاطمة الشريف، نيروز قرموط (من فلسطين)، نبيهة محضور (من اليمن)، وفهد أولاد الهاني (من المغرب).

باب "نون النسوة" تم تخصيصه في هذا العدد لتقديم قراءات في رواية "الكل يقول أحبك" للقاصة والروائية "مي التلمساني"، وتضمن الملف أربعة مقالات: بنية الشتات وهوية العابر، صيغة أخرى للوجود.. دراسة فى رواية "الكل يقول أحبك" للدكتور أيمن تعيلب، "الكل يقول أحبك".. وحدة التيمة السردية وتعالق البنى المتجاورة للدكتورة سحر محمد فتحي، تجليات البوليفونيا وتعدد الرؤى السردية في رواية "الكل يقول أحبك" للدكتورة نجوى منصور (من الجزائر)، والتعددية الثقافية.. بين الاندماج والازدواجية.. قراءة في رواية "الكل يقول أحبك" للدكتورة نهلة راحيل.

الخطاب الثقافي والترجمة

باب "تجديد الخطاب" في هذا العدد تضمن مقالين، مساجلة حول نفس الموضوع: رد على افتتاحية سبتمبر.. تفنيد شبهات تحريف القرآن في مقال (بين القرآن والمصحف) لرئيس التحرير بقلم أحمد نصيب علي حسين، وردٌّ على الرد.. التشوُّش الإيماني وادعاء اليقين والهروب إلى الأمام بتكفير الآخر المختلف! كتبه سمير درويش.

أما باب "حول العالم" فقد تضمن ثلاث ترجمات، فقد ترجمت منى كامل مقالًا بعنوان "كيف انتقلت مصر من اللغة القبطية إلى اللغة العربية؟" كتبه البروفيسور صموئيل روبنسون، أحد كبار أساتذة الدراسات المسيحية الشرقية، والذي يعمل حاليًا كأستاذ متفرغ في "مركز اللاهوت والدراسات الدينية" بجامعة لوند بالسويد. وترجم لطفي السيد منصور مقالًا بعنوان "ثورة الإنسانية العابرة.. كيف سيقلب الطب التكنولوچي وأوبرة العالم حياتنا رأسًا على عقب؟" كتبه لوك فيري أحد أهم فلاسفة فرنسا المعدودين حاليًا. كان من آخر ما نشره كتاب ضخم بعنوان "قاموس عاشق للفلسفة". وترجم عبد الرحيم نور الدين (من المغرب) حوارًا أجرته إلهام يونس مع بيير تروتينيون بعنوان "الفلسفة في العالم العربي الإسلامي".

ثقافات وفنون

في باب "ثقافات وفنون" حوار أجراه سمير درويش مع أستاذ التاريخ الدكتور خالد فهمي بعنوان "لا يعيب المؤرخ أن يتبنى موقفًا تجاه ما يؤرخ له، وأن تكون له قناعاته واختياراته الفلسفية والسياسية"، وفي ملف "شخصيات" كتب أسامة جاد عن "ألفريد جاري.. المتمرد العصي على التصنيف"، وفي ملف "فنون" مقالان: نيات الإنسان وسجايا الحجر.. المسجد الجامع بالقيروان للكاتب والفنان التشكيلي يحيى الشيخ (العراق- النرويج)، والفن والفنان في العصر الراهن.. رؤية نقدية كتبه رشيد أيت الولي (من المغرب).

في ملف "رأي" كتب حمزة رستناوي (من سوريا): محطات في قطار الطب والشعر، وفي ملف "كتب" أربعة قراءات على النحو الآتي: "حبة بازلاء تنبت في كفي".. حين تحمل الرواية عبء الإنسانية بشتى تجلياتها بقلم دينا الحمامي، الغالية أرض الفيروز بين الوثائقي والإنساني.. قراءة في رواية (غالية) لأحمد سليم بقلم أميرة عبد الشافي، علاقة الإنسان والمدينة على كاميرا القصيدة.. "يشبه القاهرة" لمنة أبو زهرة نموذجًا بقلم محمد أسامة أحمد، ورواية "أفندينا".. قراءة في الأبعاد السياسية للدكتور معاذ إشتية (من فلسطين).

لوحة الغلاف والرسوم المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون للفنان السوداني الحسن المنتصر (1986)، الرسوم المصاحبة لمواد باب "نون النسوة" للفنان السوري سموقان أسعد (1951)، والصور الفوتوغرافية في مداخل الأبواب والغلاف الثاني للفوتوغرافي السويسري روبرت فرانك (1924- 2019).

يذكر أن هيئة تحرير مجلة "ميريت الثقافية" تتكون من سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، الماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد اللباد، والتنفيذ الفني إسلام يونس.