أبرز الموضوعات المثارة فى المجلات الثقافية المصرية لشهر أكتوبر

صدر خلال شهر أكتوبر الجاري عدد من المجلات والإصدارات الثقافية في مصر؛ ناقشت عدد كبير من الموضوعات الثقافية؛ منها الاحتفاء بمرور نصف قرن على رحيل الدكتور طه حسين، ولم تغفل الإصدارات الثقافية بحث تأثير الذكاء الإصطناعي في اللغة العربي؛ وغيرها من الموضوعات نستعرضها في السطور التالية:

الثقافة الجديدة تخصص عددها للإحتفاء بطه حسين

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد أكتوبر 2023 من مجلة الثقافة الجديدة، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طارق الطاهر، وهو العدد الذي خصصته المجلة للاحتفاء بطه حسين بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيله.

وقد كتب رئيس التحرير افتتاحية هذا العدد الخاص بعنوان: «الملهم»، لافتًا النظر إلى الخصال العديدة التي تميز بها طه حسين الذي وُصف بالمفكر حينًا والأديب حينًا آخر والأستاذ الجامعي.. وكان صاحب دور بارز في مسيرة الثقافة المصرية عبر ما يزيد عن قرن من الزمان.

عددان من مجلة الفن المعاصر عن التراث الشعبي

صدر العددان 29 _30 صيف ٢٠٢٣ من مجلة "الفن المعاصر"، والتي تصدرها أكاديمية الفنون بالقاهرة؛ تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وهي مجلة علمية فصلية محكمة وعدد خاص عن (التراث الشعبي).

وتعد مجلة الفن المعاصر مجلة علمية محكمة لخدمة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأكاديمية والباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال الفنون حيث تصدر بشكل ربع سنوى وهى حاصلة على الترقيم الدولى من أكاديمية البحث العلمي واعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

وصرح الدكتور مدحت الكاشف مدير تحرير مجلة الفن المعاصر أن أكاديمية الفنون بصدد إنشاء موقع الكتروني للمجلة قريبا حتى يمكن تداولها واتاحتها للباحثين في جميع أنحاء العالم يأتي ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية لأكاديمية الفنون.

مجلة مجمع اللغة العربية تخصص عددها للغة العربية والذكاء الاصطناعي

أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة، العدد 149 من مجلة مجمع اللغة العربية، وهو عدد خاص ببحوث لجنة اللغة العربية والذكاء الاصطناعي.

ويحتوي العدد على عدة أبحاث متخصصة في جال اللغة العربية، هي: دراسة التعرف الآلي على خط اليد، بإشراف: لجنة اللغة العربية والذكاء الاصطناعي بالمجمع، بالاشتراك مع الدكتور صلاح عبية الخبير باللجنة، والذكاء الاصْطناعي والتعليم: المعالم والْمجالات والتطبيقات، بإشراف: لجنة اللغة العربية والذكاء الاصطناعي بالمجمع، بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور محسن عبْد الرازق رشْوان الخبير باللجنة، ومعالجة اللغة العربية ونمذجتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بإشراف: لجنة اللغة العربية والذكاء الاصطناعي بالمجمع، بالاشتراك مع: الأستاذ الدكتور أيمن شاهين الخبير باللجنة، ومعْيار فهْم اللغات الطبيعية، بإشراف: لجنة اللغة العربية والذكاء الاصطناعي بالمجمع، بالاشتراك مع: الأستاذ الدكتور محسن عبد الرازق رشوان الخبير باللجنة.

ومن البحوث التي تضمنها العدد الجديد من المجلة أيضًا؛ رقمنة الوثائق العربية وتقنياتها، بإشراف: لجنة اللغة العربية والذكاء الاصطناعي بالمجمع، بالاشتراك مع: الأستاذ الدكتور محسن عبدالرازق رشوان الخبير باللجنة، والترجمة والتعريب خطوة نحو الرقمنة بتقنيات الذكاء الاصطناعي: التحديات والأساليب، بإشراف: لجنة اللغة العربية والذكاء الاصطناعي بالمجمع، بالاشتراك مع: الأستاذ الدكتور أيمن شاهين الخبير باللجنة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم الإبداع الأدبي اللغوي العربي، بإشراف: لجنة اللغة العربية والذكاء الاصطناعي بالمجمع، بالاشتراك مع المهندسة غادة لبيب الخبيرة باللجنة، وتحليل المشاعر بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بإشراف: لجنة اللغة العربية والذكاء الاصطناعي بالمجمع، بالاشتراك مع: الأستاذ الدكتور صلاح عبية الخبير باللجنة.