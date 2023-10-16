الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور عددان جديدان من مجلة الفن المعاصر حول التراث الشعبى

غلاف مجلة الفن المعاصر
غلاف مجلة الفن المعاصر

تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، صدر العددان 29 و30 صيف 2023 من مجلة الفن المعاصر والتي تصدرها أكاديمية الفنون بالقاهرة، وهي مجلة علمية فصلية محكمة، وعدد خاص عن التراث الشعبي.

غادة جبارة تشهد العرض المسرحى " الجريمة والعقاب" على مسرح نهاد صليحة

وتعد مجلة الفن المعاصر مجلة علمية محكمة لخدمة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأكاديمية والباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال الفنون، حيث تصدر بشكل ربع سنوي وهي حاصلة على الترقيم الدولي من أكاديمية البحث العلمي واعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

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غادة جبارة تعلن تفاصيل أول منصة إلكترونية للمسرح.. الأربعاء

وصرح الدكتور مدحت الكاشف، مدير تحرير مجلة الفن المعاصر، أن أكاديمية الفنون بصدد إنشاء موقع إلكتروني للمجلة قريبًا حتى يمكن تداولها وإتاحتها للباحثين في جميع أنحاء العالم، يأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لأكاديمية الفنون.

 

غادة جبارة أكاديمية الفنون مجلة الفن المعاصر مجلة علمية محكمة الدكتور مدحت الكاشف الفنون

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