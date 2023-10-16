صدور عددان جديدان من مجلة الفن المعاصر حول التراث الشعبى

تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، صدر العددان 29 و30 صيف 2023 من مجلة الفن المعاصر والتي تصدرها أكاديمية الفنون بالقاهرة، وهي مجلة علمية فصلية محكمة، وعدد خاص عن التراث الشعبي.

وتعد مجلة الفن المعاصر مجلة علمية محكمة لخدمة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأكاديمية والباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال الفنون، حيث تصدر بشكل ربع سنوي وهي حاصلة على الترقيم الدولي من أكاديمية البحث العلمي واعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

وصرح الدكتور مدحت الكاشف، مدير تحرير مجلة الفن المعاصر، أن أكاديمية الفنون بصدد إنشاء موقع إلكتروني للمجلة قريبًا حتى يمكن تداولها وإتاحتها للباحثين في جميع أنحاء العالم، يأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لأكاديمية الفنون.