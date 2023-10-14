السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غادة جبارة تشهد العرض المسرحى " الجريمة والعقاب" على مسرح نهاد صليحة

غادة جبارة
غادة جبارة

شهدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون العرض المسرحي "الجريمة والعقاب" عن رواية بنفس الاسم للروائي الروسي الكبير فيدور دوستويفسكي، والعرض إعداد واخراج عماد علواني العرض بطولة، نغم صالح، عبد الله سعد، كريم أدريانو.

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 وأعربت " جبارة " عن سعادتها بهذا العرض المتميز وأشادت بالدور الهام الذى يقوم به مسرح نهاد صليحه على الساحة الثقافية ففي الوقت الذى عزف فيه الجميع عن الإنتاج المسرحي واتجهوا للسينما والدراما يحاول مسرح نهاد صليحه بأكاديمية الفنون إنتاج أعمال مسرحية متميزة تعيد للمسرح المصري مكانته وتعمل على استقطاب نجوم كبار للوقوف مرة أخرى على خشبة المسرح.

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وأضافت أن للمسرح دور كبير في تثقيف وتوعية الجماهير فضلا عما يقدمه من ترفيه وأننا لنفخر فى أكاديمية الفنون أن يكون لدينا مسرح يقوم بهذا الدور المتميز من خلال أبناءه الموهوبين من طلاب الأكاديمية.

 

والجدير بالذكر أن العرض المسرحي "الجريمة والعقاب" هو أول انتاج لمسرح الدكتورة نهاد صليحه المكشوف تحت إشراف المخرج محمود فؤاد صدقي المشرف العام على المسرح. 

العرض المسرحي
العرض المسرحي "الجريمة والعقاب "
العرض المسرحي
العرض المسرحي "الجريمة والعقاب "
العرض المسرحي
العرض المسرحي "الجريمة والعقاب "
الجريمة والعقاب دوستويفسكي غادة جبارة أكاديمية الفنون العرض المسرحي

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