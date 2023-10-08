الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

مئوية وفاته.. سلامة حجازي كلمة السر في عبور سيد درويش لعالم المسرح

سيد درويش
سيد درويش

إنما الفن في الشعوب شباب له الفدى.. فيض مازاد من شعور وما هام مبعدا.. رحم الله سيدا كان للفن سؤددا" بهذه الأبيات أحيي عباس محمود العقاد ذكرى مجدد الموسيقي وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي سيد درويش  (1892 - 1923) الذي ادخل في الموسيقى للمرة الأولى في مصر الغناء البوليفوني في أوبريت العشرة الطيبة وأوبريت شهرزاد والبروكة.

Celebrating Egypt's Prominent Musician: Sayed El Darwish | Egyptian Streets

سيد درويش والعبور إلى عالم المسرح.. سلامة حجازي كلمة السر

بلغ إنتاج سد درويش في حياته القصيرة من القوالب المختلفة العشرات من الأدوار، وأربعين موشحا، ومائة طقطوقة، و30 رواية مسرحية وأوبريت، وكان رائد المسرح الغنائي المصري سلامة حجازي سببا في عبوره إلي بوابه المسرح عام 1917 بعد لقائهما الأول بثلاث سنوات عندما طلب منه تلحين رواية كاملة لفرقة جورج أبيض هي "فيروز شاه"، وعنها انتبه الجمهور، وكذلك الفرق الأخرى إلى أن فنًّا جديدا قد أتى وأن الألحان أثمن من الرواية نفسها.

حين مات سلامة حجازي.. سرقوه وتركوا جثمانه بلا دفن | بوابة...
الشيخ سلامة حجازي

عقب نجاح رواية "فيروز شاه" حرصت معظم الفرق على اجتذاب سيد درويش لتلحين رواياتها حتى أصبح في سنوات معدودة الملحن الأول في مصر متفوقا بذلك على الملحنين المخضرمين مثل كامل الخلعي وداود حسني؛ وغيرهم.

20 لحنًا لسيد درويش لأوبريتات فرقة نجيب الريحاني

من بين المحطات المهمة في نجاح سيد درويش مسرحيا تعاونه مع فرقة نجيب الريحاني؛ وذلك عندما وضع ألحانًا للأوبريتات التي بلغ عددها العشرين وهي:"ولو وإش ورن وقولوا له وفشر"، كما لحن لفرقة علي الكسار:"راحت عليك ولسه وأم أربعة وأربعين والبربري في الجيش والهلال وجزء من أوبريت الانتخابات"، كما لحن لفرقة منيرة المهدية:"كلها يومين والفصل الأول من أوبريت كليوباترا وأنطونيو"، ولحن لأولاد عكاشة "الدرة اليتيمة، وهدى وعبد الرحمن الناصر "؛ ليكون مجموع ألحان الشيخ سيد في أوبراته العشرين مائتا لحن هذا بالإضافة إلى الأدوار والموشحات والأناشيد الوطنية والمونولوجات، وغيرها من الألحان والأهازيج التي قدمها الشيخ سيد للموسيقى العربية.

 

نجيب الريحانى - ويكيبيديا
نجيب الريحاني
سيد درويش الفنان نجيب الريحاني الشيخ سلامة حجازي اوبريت العشرة الطيبة الحركة المسرحية المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

عاجل.. تقارير أمريكية تتحدث عن اجتياح برى لغزة خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة