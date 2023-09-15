غادة جبارة تعلن تفاصيل أول منصة إلكترونية للمسرح.. الأربعاء

أعلنت الدكتوة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، عن إقامة مؤتمر صحفي لتدشن أول منصة إلكترونية تعني بالمسرح والإعلان عن تفاصيل المشاريع الإنتاجية الجديدة من مسرحيات ومسلسلات، وذلك في الساعة الرابعة عصر الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري بقاعة ثروت عكاشة باكاديمية الفنون.

وتم إنشاء أكاديمية الفنون عام 1969 وهى أول جامعة لتعليم الفنون ذات طبيعة منفردة في الوطن العربي وهذه الأعوام تعنى الكثير بمقياس العطاء والإسهام الحقيقي في البناء الحضاري وان كانت لا تمثل شيئا فى عمر الزمن، والفنون ليست ترفاً وإنما أحد المكونات الرئيسية لجوهر الإنسان ولأهمية الفنون، أحد مقومات الحضارة أولت الدولة لها كل رعاية وعناية وتشجيع؛ لذا أنشأت الدولة عدداً من المعاهد العالية للفنون كان أولها معهد الفنون المسرحية عام 1935 وتوالت المعاهد الفنية.

وبعد فترة من إنشاء المعاهد تكشفت الحاجة إلى ضرورة وجود هيئة تنظمها جميعا وتنسق فيما بينها وتساعدها على أداء وظيفتها ومباشرة أعمالها.

وعام 1969 صدر القانون 78 بإنشاء أكاديمية الفنون؛ إلا أن أحكامه جاءت بالغة الإيجاز ولم تتناول الأمور الهامة المنظمة لنشاط الأكاديمية.

وفي عام 1981 عدل القانون بقانون أخر رقم 158 بإعادة تنظيم الأكاديمية، وفي عام 1989 صدر القانون رقم 401 بأعمال أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 72 على أكاديمية الفنون.

وحددت المادة الأولى للقانون 158 لسنة 1981 اختصاصات وأهداف الأكاديمية بأنها تختص بكل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية التي تقوم بها معاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً كما تسهم في رقى الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون اتجاها قومياً يرعى تراث البلاد وأصالتها.

وتتكون الأكاديمية من المعاهد منها: المعهد العالي للفنون المسرحية، والمعهد العالي للكونسرفتوار، والمعهد العالي للباليه، المعهد العالي للسينما، والمعهد العالي للموسيقى العربية، والمعهد العالي للنقد الفني.