نيفين الكيلانى: ملف تطوير أكاديمية الفنون قائم ويبدأ تنفيذه عقب انتهاء الامتحانات

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن ملف تطوير أكاديمية الفنون قائم، مثلها مثل جميع قطاعات الوزارة.

واستدركت “الكيلاني” خلال حديثها للإعلامية دكتورة درية شرف الدين، ببرنامج حديث العرب من القاهرة: ملف تطوير أكاديمية الفنون مهم جدا بالنسبة لي، نظرا لكون الأكاديمية المعمل الذي يخرج المبدعين والفنانين، والمؤدين في كل فروع الفنون المختلفة. وسنبدأ في تنفيذ ملفات التطوير مباشرة عقب انتهاء امتحانات الطلاب بالأكاديمية.

وعن حال الفنون في مصر بشكل عام، قالت “الكيلاني”: دراستنا أكاديمية جدا، والدراسة الأكاديمية تصيغ فكر أكاديمي متحفظ إلي حد كبير، وقليل ممن يخرج عن هذا الخط الأكاديمي المتحفظ، وينظر للفنون بعيدا عن النظرة الأكاديمية.

بمعني أن تصنيف الفنون لدينا معروف، لكن الآن هناك اتجاهات كثيرة في الفن، ونجد أن هناك تداخل بين فروع الفنون.

وضربت الكيلاني مثالا بـ البالية، لافتة إلي أنه: يمكن أن يقدم البالية الكلاسيكي بموسيقي شرقية، أو موسيقي غربية سريعة، حتي طريقة الأداء اختلفت، لكن تظل القواعد الأساسية في الأداء هي المدرسة التي يتربى عليها الطلاب، وهو ما ينسحب أيضا علي الموسيقي والمسرح والفنون الجميلة وغير ذلك.

وتابعت: ألاحظ في المسرح والموسيقي أن ذوق الشباب قد اختلف، نظرا لطبيعة إيقاع العصر السريع. وهذا التطور قد حدث في العالم كله، كما حدث عندنا، وربما يكون هذا سببا لتغير أشكال الفنون ليكون مواكبا للعصر.

كما تحدثت عن تجربة عملها بقطاع صندوق التنمية الثقافية، التي دامت لمدة 16 عاما متواصلة. وأشارت إلي أن الصندوق به نظام عمل يحافظ عليه منذ تأسيسه حتي الآن. وأعتقد أن السر وراء الاستمرار في النجاح في الصندوق أن عدد الموظفين به قليل جدا.

وأردفت: دور صندوق التنمية الثقافية، دور تنموي. وكان هدف إنشاء الصندوق، هو تمويل المشروعات الفنية والثقافية في وزارة الثقافة، وكان يتلقي الدعم من العائد الذي يأتي من الآثار وقتما كانت الآثار قطاع داخل وزارة الثقافة. وبخروج الآثار من الثقافة تضرر الصندوق ضرر بالغ جدا ولم يعد قادرا علي تأدية دوره بالكفاءة التي كان يؤديها بها من قبل. وفي الوقت الحالي الصندوق له ميزانية من موازنة الدولة، ويؤدي بعض المشروعات البسيطة في حدود الميزانية المخصصة له، فيرعي مهرجانات داخل وزارة الثقافة، وبعض الأنشطة الفنية لبعض الجمعيات الأهلية العاملة في المجالات الفنية والثقافية.

وحول تعاون وزارة الثقافة مع القطاع الخاص للتغلب علي مشكلات المعوقات المادية شددت علي أن الوزارة تقبل التعاون مع القطاع الخاص، لكن القطاع الخاص يهدف إلي الربح بينما العمل الثقافي غير هادف للربح.