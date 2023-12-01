كيف أربكت الفصائل الفلسطينية إسرائيل؟.. اللواء صفوت الديب يوضح

تحدث اللواء صفوت الديب، المدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية، عن آخر تطورات الصراع في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، وأوضح العوامل التي أثرت على نتائج الحرب.

وأشار “الديب” في حوار خاص مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إلى أن إسرائيل لم تحقق نجاحا في هذه العملية، رغم تفوقها العسكري على حماس، لأن الشعب الفلسطيني يتمتع بإرادة قوية للمقاومة وتحرير أرضه، وهو فكر ينتقل من جيل إلى آخر.

وأكد أن حماس كانت على دراية بتبعات حربها في 7 أكتوبر، وأن قيادتها استعدت جيدا لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وأعدت مسرح العمليات بشكل احترافي، واهتمت بالجوانب الهندسية والإدارية والاتصالاتية، وفرضت سيطرتها على الوضع طوال الوقت.