الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البيت الأبيض: غزة يجب أن تظل أرضًا فلسطينية.. ولا يمكن تقليص مساحتها

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، أنه يجب أن تظل غزة أرضًا فلسطينية ولا يمكن تقليص مساحتها؛ وذلك حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

وأشار في بيان له، أنه سيواصل العمل من أجل استعادة الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على استمرار مساعي واشنطن للحيلولة دون تصاعد العنف في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنه على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في غزة، منوهًا إلى أن الهدنة نجحت لمدة 7 أيام، وعاد بعض المحتجزين إلى أسرهم، والإدارة الأمريكية مهتمة بعودة المحتجزين ولم شملهم مع أسرهم، وإطالة أمد الهدنة.
 

 

القاهرة الإخبارية البيت الأبيض غزة الهدنة الإنسانية قطاع غزة

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