القاهرة الإخبارية: 178 شهيدًا و589 جريحًا جراء تجدد قصف الاحتلال لقطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن ارتقاء 178 شهيدًا و589 جريحًا، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على قطاع غزة.

وقبل قليل، أكدت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، أن طائرات الاحتلال تواصل قصف المنطقة بين رفح وخان يونس بالأحزمة النارية، مؤكدة أن جيش الاحتلال لم يتوقف عن استهداف المنازل، موضحة أن القصف عاد بشكل أعنف في مناطق الجنوب، وهناك محاولة للعودة باستهدافات أكبر، حيث تم استهداف عدد من المساجد، وأسفر القصف عن ارتقاء 120 شهيدًا بخلاف الجرحى.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه.، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".