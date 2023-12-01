“القاهرة الإخبارية”: اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال بحى الشيخ رضوان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بوقوع اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان الواقع في شمال قطاع غزة.

وقبل قليل، عادت القنابل الضوئية لتظهر في سماء شمال قطاع غزة من جديد، حيث رصدت القاهرة الإخبارية تجدد القصف الإسرائيلي للقطاع.

وأظهرت التغطية القنابل الضوئية تُضىء سماء قطاع غزة في ظل مواصلة قوات الاحتلال قصفها للعديد من المناطق بالقطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اشتبكت فصائل المقاومة الفلسطينية مع جنود للاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة.