الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية”: اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال بحى الشيخ رضوان

غزة
غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بوقوع اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان الواقع في شمال قطاع غزة.

وقبل قليل، عادت القنابل الضوئية لتظهر في سماء شمال قطاع غزة من جديد، حيث رصدت القاهرة الإخبارية تجدد القصف الإسرائيلي للقطاع.

وأظهرت التغطية القنابل الضوئية تُضىء سماء قطاع غزة في ظل مواصلة قوات الاحتلال قصفها للعديد من المناطق بالقطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اشتبكت فصائل المقاومة الفلسطينية مع جنود للاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الرنتيسي بقطاع غزة.

 

القاهرة الإخبارية اشتباكات المقاومة الفلسطينية حي الشيخ رضوان قطاع غزة

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