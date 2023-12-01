بيلنكن: نكافح لمنع تصاعد العنف.. ونسعى لحل دائم للقضية الفلسطينية (فيديو)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على استمرار مساعي واشنطن للحيلولة دون تصاعد العنف في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنه على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في غزة.

وأضاف “بلينكن” في تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة كانت واضحة منذ البداية وقالت إنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع الحفاظ على حياة المدنيين، لافتًا إلى أننا نقوم بالأمرين معًا ونلح على هذين الأمرين.

أيام الهدنة

وفيما يتعلق بالهدنة، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنها نجحت لمدة 7 أيام، وعاد بعض المحتجزين إلى أسرهم، وعلق: “نتابع ما يحدث على مدار الساعة”.

وأشار إلى اهتمام الإدارة الأمريكية بعودة المحتجزين ولم شملهم مع أسرهم، وإطالة أمد الهدنة.

وأكد بلينكن، أن الأمر الجدير بالاهتمام هو كيفية التوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية.

إيصال المساعدات وحماية المدنيين

وفيما يخص حماية المدنيين وايصال المساعدات، أوضح بلينكن، أن هذا أمر ضروري ورأينا اسرائيل تتخذ تدابير فورية لتوجيه المدنيين بالتوجة إلى أماكن آمنة، حتى لا يقعوا في خطوط النيران، وبالسنبة لليوم لم يتثنى لي معرفة ما حدث بالضبط لكنني رأيت أن اسرائيل لديها خطة لفعل كل ما يسعها لحقن أرواح المدنيين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة وهذا سيكون أمرًا مهما.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي فإن التركيز منصب على فعل كل ما يلزم من أجل عدم السماح بحدوث ما وقع في السابع من أكتوبر مجددًا وإيصال المساعدات وحماية المسدنيين وكذلك يجب أن نعرف انه عندما ينتهي النزاع في غزة سيكون هناك العديد من المسائلات.