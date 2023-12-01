الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بيلنكن: نكافح لمنع تصاعد العنف.. ونسعى لحل دائم للقضية الفلسطينية (فيديو)

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على استمرار مساعي واشنطن للحيلولة دون تصاعد العنف في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنه على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في غزة.

وأضاف “بلينكن” في تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة كانت واضحة منذ البداية وقالت إنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع الحفاظ على حياة المدنيين، لافتًا إلى أننا نقوم بالأمرين معًا ونلح على هذين الأمرين. 

أيام الهدنة

وفيما يتعلق بالهدنة، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنها نجحت لمدة 7 أيام، وعاد بعض المحتجزين إلى أسرهم، وعلق: “نتابع ما يحدث على مدار الساعة”.

وأشار إلى اهتمام الإدارة الأمريكية بعودة المحتجزين ولم شملهم مع أسرهم، وإطالة أمد الهدنة.

وأكد بلينكن، أن الأمر الجدير بالاهتمام هو كيفية التوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية.

إيصال المساعدات وحماية المدنيين

وفيما يخص حماية المدنيين وايصال المساعدات، أوضح بلينكن، أن هذا أمر ضروري ورأينا اسرائيل تتخذ تدابير فورية لتوجيه المدنيين بالتوجة إلى أماكن آمنة، حتى لا يقعوا في خطوط النيران، وبالسنبة لليوم لم يتثنى لي معرفة ما حدث بالضبط لكنني رأيت أن اسرائيل لديها خطة لفعل كل ما يسعها لحقن أرواح المدنيين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة وهذا سيكون أمرًا مهما.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي فإن التركيز منصب على فعل كل ما يلزم من أجل عدم السماح بحدوث ما وقع في السابع من أكتوبر مجددًا وإيصال المساعدات وحماية المسدنيين وكذلك يجب أن نعرف انه عندما ينتهي النزاع في غزة سيكون هناك العديد من المسائلات.

 

القاهرة الإخبارية انتشار العنف المدنيين غزة هجوم السابع من أكتوبر الهدنة الرهائن دولة فلسطين حماية المدنيين إيصال المساعدات

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى تل أبيب واللد والرملة

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة "مرجليوت" على الحدود مع لبنان

القاهرة الإخبارية| الاحتلال يتوعد باستئناف العملية البرية بـ غزة خلال أيام

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة كريات شمونة

"القاهرة الإخبارية": إصابة شاب برصاص الاحتلال فى مواجهات شمال الخليل

المقاومة الفلسطينية: اشتباكات مع جنود الاحتلال بمحيط مستشفى الرنتيسى

القاهرة الإخبارية| حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال بمحيط موقع ‏"جل العلام"

"القاهرة الإخبارية": العملية الانتخابية فى واشنطن تجرى بسلاسة شديدة

الأكثر قراءة

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

المستشار عبدالمجيد محمود يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة.. ويحث المصريين على المشاركة

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس