"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى تل أبيب واللد والرملة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب واللد والرملة.

ودوت وقبل قليل، صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.

وأعلن حزب الله اللبناني استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "جل العلام" الإسرائيلي.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".