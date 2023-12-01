الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان مُشيدًا بأول أيام التصويت: "نسب المشاركة معقولة"

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الكاتب ضياء رشوان ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على اليوم الأول من تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، أن اليوم الأول شهد توافد عدد كبير من الناخبين، موضحًا سير العملية الانتخابية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بدأت من اليوم وتنتهي الأحد.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إلى أن اليوم كان الإقبال معقولًا، بالنسبة للمشاهد التي جاءت لنا، حيث أكد أن الدول التي في شرق العالم انتهى التصويت لها.

تفاصيل برنامج مصر جديدة

يعد برنامج "مصر جديدة"، هو برنامج "التوك شو" السياسي الرئيسي بقناة etc الفضائية، حيث يتناول أهم الأحداث السياسية والاقتصادية محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات التي تشغل المواطن.

المصريين بالخارج الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية مصر جديدة فضائية etc حلقة اليوم الجمعة

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