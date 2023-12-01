10 فبراير.. موعد بداية العام الدراسي الثاني للجامعات 2024

مع قرب بدء اجازة الترم الأول يحرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة موعد بداية العام الدراسي الثاني للجامعات 2024 عبر جوجل، حيث كشف المجلس الأعلى للجامعات عن ميعاد بداية الترم الثاني في الجامعات، منوها إلى أنه من المقرر أن سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وهذا طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة من خلال المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وذلك برئاسة الدكتور أيمن عاشور، بصفته وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا أمانة الدكتور محمد لطيف بصفته أمين المجلس الأعلى بالجامعات الحكومية.

موعد بداية العام الدراسي الثاني للجامعات 2024

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد بداية العام الدراسي الثاني للجامعات 2024.

بدء الترم الثاني لعام 2024 للجامعات

وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن تكون الدراسة بالترم الثاني 2023 للجامعات ستستمر لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي في يوم الخميس الموافق 30 من مايو 2024، وسيأتي ذلك أيضًا وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة بالعام الدراسي الحالي في 2023-2024 وذلك يكون من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور، بصفته وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقبل بدء الفصل الدراسي الثاني لعام 2023 للجامعات، ستقوم الجامعات بإعطاء إجازة نصف العام 2023، وتكون في هذا السياق أكد المجلس الأعلى للجامعات أن ميعاد بدء إجازة منتصف العام 2024 لطلاب الجامعات سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت 27 يناير 2024، متابعا: ستنتهي إجازة منتصف العام في يوم الخميس 8 فبراير 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

تبدأ الدراسة في الجامعات في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري.

وستستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة حوالي 14 أسبوعًا.

وستنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 4 يناير 2024.

وستجرى امتحانات الترم الأول في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

وتنتهي امتحانات الترم الأول في يوم الخميس 25 يناير 2024.

وستبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من يوم السبت 27 يناير 2024.

تنتهي إجازة منتصف العام في يوم الخميس 8 فبراير 2024.

ويبدأ الترم الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

وستستمر الدراسة لمدة حوالي 16 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس 30 مايو 2024.

وسوف تجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني في شهر يونيو لعام 2024.