الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بكرى: المصريون بالخارج يثبتون حبهم للوطن بمشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أشاد الإعلامي والنائب مصطفى بكري، بالمشهد الانتخابي الذي شهدته السفارات والقنصليات المصرية في الخارج في أول يوم من الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه يعكس الانتماء والولاء لمصر والمصريين.

وقال بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن الإقبال الكبير للمصريين في الخارج على التصويت يدل على أن الانتخابات الرئاسية ستكون حافلة بالنشاط والحيوية.

وتابع: "إن البلاد تمر بتحديات عديدة تتطلب منا جميعًا الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتنا الحكيمة، مضيفًا أن الشعب المصري لا يستسلم للصعاب ويحرص دائمًا على الدفاع عن وطنه ومصالحه".

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