الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

خلال مؤتمر الأشراف.. عمر هاشم للرئيس السيسي: "سَر على بركة ونحن خلفك"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال الدكتور احمد عمر هاشم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مؤسس مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة هي من اختيار المولى عز وجل.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الرئيس السيسي له مكانة عظيمة في قلوبنا جميعا، ونقول له:" قف وسِر على بركة الله، ونحن خلفك"، واختتم كلمته داعيًا المولى عز وجل أن ينصر المظلومين وأهل فلسطين وأن يدفع الظلم عنهم.

وانطلقت قبل قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي تنظمه نقابة السادة الأشراف بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكلمة ترحيبية للسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف.

وحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار  العلماء، رئيس اللجنة العلمية بنقابة الأشراف، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور محمد ابوهاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، والعديد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية وسفراء بعض الدول بالقاهرة، والعديد من أبناء الأشراف على مستوى الجمهورية.

أحمد عمر هاشم الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز الأزهر للمؤتمرات

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