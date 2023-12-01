الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: واشنطن "تركز بشكل مكثف" على إطلاق سراح المحتجزين

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لا تزال تركز بشكل مكثف على إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة على الرغم من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال بلينكن، في حديثه للصحفيين يوم الجمعة قبل مغادرته دبي، حيث كان يحضر مؤتمر المناخ Cop28، إن حماس تتحمل مسئولية اقتراب الهدنة من نهايتها. 

وأضاف أنه من المهم أيضًا أن نفهم سبب انتهاء فترة التوقف المؤقت، ولقد انتهى الأمر بسبب حماس، ونكثت حماس بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، مشيرًا إلى الهجوم المميت الذي وقع في القدس الغربية يوم الخميس والذي قتل فيه ثلاثة إسرائيليين، والذي أعلنت حماس مسئوليتها عنه.

استعادة المحتجزين 

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وقال بلينكن إن الولايات المتحدة لا تزال "تركز بشكل مكثف" على استعادة المحتجزين، وقال: "ما زلنا عند هذا، نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لإعادة الجميع إلى منازلهم، ولم شملهم مع عائلاتهم، بما في ذلك متابعة العملية التي نجحت لمدة سبعة أيام، كانت لدينا سبعة أيام من التوقف، سبعة أيام من عودة الأشخاص إلى منازلهم ولم شملهم مع عائلاتهم. لذلك نحن على هذا الأمر تقريبًا ساعة بساعة".

غزة وزير الخارجية الامريكي اطلاق سراح المحتجزين مكثف

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