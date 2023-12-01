السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال ملحوظ على انتخابات الرئاسة بالخارج.. والدول العربية تستحوذ على النصيب الأكبر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين بالخارج في يومها الأول إقبالًا ملحوظًا، بما يكشف عن أن عهد الديمقراطية الذي تعيشه جمهورية مصر العربية، يتمتع به حتى المصريين المقيمين بالخارج.

وأبرزت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها أثناء عملية الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية، بالدول العربية والأجنبية، حجم الحشود التي توجهت للادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية خاصة في دول الخليج العربي التي تضم أكبر جالية مصرية في الخارج، وظهر ذلك بشكل واضح مع انتهاء اليوم الأول للاقتراع.

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دور السفارات

وجهت السفارات المصرية بالدول العربية والأجنبية الدعوات للمصريين المقيمين بالخارج للادلاء بصوتهم في الانتخابات، مع التأكيد على مواعيد فتح  وإغلاق اللجان، واستمرار عملية الاقتراع لمدة 3 أيام بدءًا من اليوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر.

المؤشرات الأولية

وأكدت المؤشرات الأولية أن الدول العربية استحوذت على النصيب الأكبر من حيث معدلات التصويت في اللجان الانتخابية، رغم أن يوم الجمعة يوافق إجازة رسمية، في أغلب الدول العربية، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة عدد المشاركين في التصويت أيام السبت والأحد على اعتبار أنها أيام عمل رسمية.

أسباب الإقبال على الانتخابات الرئاسية

مشهد اللجان في الخارج اليوم يؤكد على أن المصريين في الخارج يدركون أهمية العرس الانتخابي الذي تشهده مصر اليوم، ويفكرون في الصالح العام لوطنهم الأم، جمهورية مصر العربية، ويؤكدون على دعمهم للقيادة السياسية لمصر، خاصة بعد الموقف العظيم الذي تم اتخاذه تجاه القضية الفلسطينية، ورفض تهجير أهالي قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء، والتأكيد على السيادة المصرية عليها.

الانتخابات الرئاسية 2024

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

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