الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تستمر لمدة 3 أيام.. خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، خطوات معرفة مكان الانتخابات بالرقم القومي، حيث زادت عمليات البحث على جوجل عن خطوات معرفة اللجان الانتخابية، تزامنًا مع بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية اليوم للمصريين في الخارج وستستمر لمدة 3 أيام، وتبدأ داخل مصر يوم 10 ديسمبر، وستستمر أيضًا لمدة 3 أيام على أن تبدأ عملية الاقتراع من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

 

خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، حيث أن سيتيح معرفة مقر لجان التصويت في انتخابات الرئاسة، وسواء كنت ستقوم بالاقتراع بداخل الجمهورية أو خارجها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنــــــا .

الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

واخيرًا انقر على أيقونة الاستعلام.

 

"الهيئة الوطنية" تحدد 8 فئات مسموح لها بالتواجد داخل لجان الانتخابات الرئاسية

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

 

فئات ممنوعة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

 

الشخص من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب في أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

المحجور عليهم وذلك يكون خلال مدة الحجر.

المواطن المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك يكون خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

 

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ومَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

الشخص المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

ومَن صدر ضده حكم نهائي وذلك بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص علهيا بالفصل السابع من قانون إنشاء الهيئة.

والشخص مَن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس.

ومَن صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

الشخص مَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

 

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