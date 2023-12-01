الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: المشاركة الايجابية في الانتخابات واجب وطني ومسئولية قومية

النائبة ريهام عفيفي
النائبة ريهام عفيفي

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشاركة المصريين في الخارج فى العرس الديمقراطي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وقالت النائبة ريهام عفيفي في تصريحات صحفية، إن المشهد الانتخابي في الخارج يؤكد مدى حرص المصريين المقيمين في الخارج علي المشاركة السياسية وبناء دولتهم، لاسيما وأن العملية الانتخابية ستستمر حتى الثالث من شهر ديسمبر الجاري، وهو ما يمنح المصريين في الخارج فرصة كبيرة للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأستطردت قائلة إن الجاليات المصرية بالخارج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والكويت لعبت دورًا كبيرًا في هذا العرس الديمقراطي، وهو ما تجلى وضوحه في اصطفاف المصريين منذ الصباح للادلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم لتولي مهام رئيس الجمهورية.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى الدور الذى بذلته وزارة الخارجية في الأيام الماضية لمتابعة الاستعدادات قبل انطلاق المارثوان الانتخابي.

وقالت إن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عن كثب، وتتلقى جميع أسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية وتقوم بالرد عليها، وهو ما يعكس الدور المهم الذى تلعبه أجهزة الدولة المعنية في إدارة ومتابعة الانتخابات الرئاسية.

وطالبت النائبة ريهام عفيفي بضرورة مشاركة المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية والتى ستنطلق بدءا من يوم 10 ديسمبر المقبل،لممارسة حقهم الدستوري وتقديم صورة مشرفة العالم.وقالت:المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني وكسئولية قومية وتشاركية بين جميع فئات الشعب.

وتستمر الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين في الخارج  لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية بالعالم.

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