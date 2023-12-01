الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خروج أحد قضاة لجنة قنصلية مصر بدبى لسيدة من كبار السن لتسهيل عملية التصويت

انتخابات
انتخابات

خرج أحد قضاة لجنة قنصلية مصر بدبي لسيدة من كبار السن لتسهيل عملية التصويت، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من تصويت المصريين فى الخارج للانتخابات الرئاسية 2024.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3VbWpH4GIoTAL8gSQej_j1JQ0XtgQwtBeiMbT6I5PTR3FzbSPK_2UignU&v=srskVWEhndE&feature=youtu.be

لجنة قنصلية مصر بدبي سيدة من كبار السن عملية التصويت المصريين في الخارج انتخابات الرئاسية 2024

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