"القاهرة الإخبارية": استشهاد سيدة ونجلها بقذيفة إسرائيلية ببلدة حولا اللبنانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، باستشهاد سيدة ونجلها ببلدة حولا الواقعة في جنوب لبنان إثر سقوط قذيفة إسرائيلية.

وأعلن حزب الله اللبناني استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "جل العلام" الإسرائيلي.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه لأول مرة منذ استئناف الحرب، أطلقت فصائل المقاومة صواريخ من قطاع غزة تجاه أسدود.