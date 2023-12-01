الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية| حزب الله يستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال بمحيط موقع ‏"جل العلام"

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن حزب الله اللبناني أعلن عن استهدافه تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "جل العلام" الإسرائيلي.

وقصف حزب الله، الموقع عدة مرات وأحدث به إصابات مباشرة.

وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، استئناف دولة الاحتلال  الإسرائيلي عدوانها وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، محذرًا من استمرار عجز وصمت المجتمع الدولي وعدم جديته بوقف العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي يعني إعطاء ضوء أخضر لمزيد من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء.

وقبل قليل، قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ أمس، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه.

القاهرة الإخبارية حزب الله اللبناني الاحتلال موقع جل العلام

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