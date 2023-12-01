"القسام" تقصف أسدود برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين

اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام قرية تلفيت جنوب شرق نابلس، وتمكن عناصر من كتائب القسام من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مبنى في بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه لأول مرة منذ استئناف الحرب، أطلقت فصائل المقاومة صواريخ من قطاع غزة تجاه أسدود.

وهاجم سلاح الجو الإسرائيلي منذ الصباح، بالتعاون مع الفرق القتالية أكثر من 200 هدف في قطاع غزة.

وفي الساعات الأخيرة، قصفت طائرات سلاح الجو سلسلة من الأهداف في أنحاء غزة، في شمال القطاع وجنوبه في خان يونس ورفح.

وزعمت قوات الاحتلال أنها دمرت مناطق مليئة بالمتفجرات وممرات أنفاق ومواقع إطلاق ومقرات عسكرية تستخدمها حركة حماس تمهيدًا لمواصلة القتال.

بالإضافة إلى ذلك، هاجمت سفينة صواريخ بحرية أهدافًا إغاثية في إطار العودة إلى القتال، ونفذت العديد من الهجمات بالدبابات والمدفعية.