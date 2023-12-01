الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"القسام" تقصف أسدود برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين

غزة
غزة

اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام قرية تلفيت جنوب شرق نابلس، وتمكن  عناصر من كتائب القسام من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مبنى في بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه لأول مرة منذ استئناف الحرب، أطلقت فصائل المقاومة صواريخ من قطاع غزة تجاه أسدود.

وهاجم سلاح الجو الإسرائيلي منذ الصباح، بالتعاون مع الفرق القتالية أكثر من 200 هدف في قطاع غزة.

وفي الساعات الأخيرة، قصفت طائرات سلاح الجو سلسلة من الأهداف في أنحاء غزة، في شمال القطاع وجنوبه في خان يونس ورفح.

وزعمت قوات الاحتلال أنها دمرت مناطق مليئة بالمتفجرات وممرات أنفاق ومواقع إطلاق ومقرات عسكرية تستخدمها حركة حماس تمهيدًا لمواصلة القتال.

بالإضافة إلى ذلك، هاجمت سفينة صواريخ بحرية أهدافًا إغاثية في إطار العودة إلى القتال، ونفذت العديد من الهجمات بالدبابات والمدفعية.

الاحتلال نابلس بيت حانون قوة صهيونية القسام

مواد متعلقة

الملك تشارلز يحث على إصلاح أضرار البيئة

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

ألمانيا تطالب ببذل الجهود لاستئناف الهدنة فى غزة

عاجل.. رئيس الأركان الإسرائيلى لـ«بلينكن»: العملية فى غزة قد تستمر بضعة أسابيع

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن إدخال 56 شاحنة مساعدات إلى غزة

مصرع وإصابة 31 عاملًا إثر اندلاع حريق هائل بمصنع للكيماويات بالهند

المكسيك: إطلاق سراح أحد مواطنينا المحتجزين فى غزة

القضاء التونسى يؤيد حكمًا بالسجن بحق قيادى فى حركة النهضة

الأكثر قراءة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

ياسمين عبدالعزيز لـ منى الشاذلى: “صديقتى الغالية على قلبى”

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

"غادر باكيًا".. محمد عبدالمنعم يتعرض للإصابة قبل مواجهة يانج أفريكانز

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس