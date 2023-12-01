الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير مصر لدى غانا: إقبال كثيف من أبناء الجالية المصرية فى أول أيام التصويت بالخارج

الانتخابات
الانتخابات

تقدم السفير أيمن الدسوقي، سفير دولة مصر في غانا، بخالص الشكر والتقدير للهيئة العليا للانتخابات على سرعتها الكبيرة في حل أزمة الإنترنت التي كانت تعوق العملية الانتخابية أمام الجالية المصرية في الساعات الأولى من التصويت. 

وأكد السفير المصري أيمن الدسوقي، خلال مداخلة له عبر زووم، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن غانا تشهد إقبالًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية في العاصمة أكرا، مع أول أيام التصويت للمصريين بالخارج.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

أيمن الدسوقي سفير مصر بغانا اكسترا نيوز المصريين في الخارج تصويت الجالية

مواد متعلقة

سفير مصر بكندا: إقبال كثيف على اللجان الانتخابية بالسفارة.. ولا معوقات

مختار نوح: علينا دعم المقاومة لوقف النزيف الفلسطينى

الأنبا دانيال: نتابع من الخارج إنجازات الرئيس السيسى فى تنمية وإعمار الوطن

الباز: إقبال المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية دليل الرغبة فى تكملة طريق التنمية

خالد شقير: المصريون فى باريس ينتظرون غدًا عرسًا انتخابيًا

شوقي علام لـ"الشاهد": الرئيس السيسي إنسان نبيل بكل ما تحمله الكلمة من معاني

شوقى علام لـ"الشاهد": نصدق على أحكام الإعدام من نظرة شرعية خالصة

شوقى علام يوضح لـ"الشاهد" مفهوم السياسة الشرعية

الأكثر قراءة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

ياسمين عبدالعزيز لـ منى الشاذلى: “صديقتى الغالية على قلبى”

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

"غادر باكيًا".. محمد عبدالمنعم يتعرض للإصابة قبل مواجهة يانج أفريكانز

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس