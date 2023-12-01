فى أول أيام انتخابات الرئاسة.. مصريات يرددن النشيد الوطنى أمام السفارة بالرياض

شهد اليوم الأول من انطلاق العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، إقبالًا كبيرًا من الناخبين أمام السفارة المصرية في الرياض.

واحتشدت السيدات المصرية مرددين النشيد الوطني وسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج.

وكانت المشاركة الكبيرة من قبل السيدات المصريات بالخارج، السمة الأكثر تمييزًا لليوم الأول للتصويت، حيث حرص الاف من السيدات من الناخبين والناخبات على الذهاب إلى المقرات الانتخابية للمشاركة في التصويت.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الناخبين في معظم العواصم الأوروبية بعد عصر اليوم الجمعة (يوم عمل بأوروبا) وكذا يوم غد السبت وبعد غد الأحد (العطلة الأسبوعية فى هذه الدول).