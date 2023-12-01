الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في لقاء على هامش أعمال "كوب 28"..

الرئيس السيسى وسوناك يحذران من "تبعات" توسع الصراع فى غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وصرَّح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمَّن الجانبان الروابط الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة، وأكدا التطلع لمزيد من تفعيلها على جميع الأصعدة.

بحث مستجدات الأوضاع في غزة

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى تبادل الرؤى بشأن تطورات العمل المناخي في ضوء انعقاد قمة المناخ بدبي، إلى جانب مستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث أشاد رئيس وزراء المملكة المتحدة بالجهود الدءوبة التي تضطلع بها مصر في هذا الصدد، خاصةً على صعيد تنسيق الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وتوافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، لا سيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة؛ واستعرض الرئيس السيسي، في هذا الخصوص، الجهود التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين، مع السعي نحو إيجاد الأفق السياسي الملائم للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

الرئيس السيسي ريشي سوناك بريطانيا كوب 28 تغير المناخ

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