الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

يبحث الكثير من قائدي المركبات عبر محركات البحث جوجل وغيرها عن النيابة العامة للمرور استعلام عن مخالفات، وذلك لمعرفة قيمة المخالفات الخاصة بسيارتهم وكيفية سدادها ألكترونيا وكذلك تقديم تظلم المخالفات المروية .

يتيح موقع النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات المرورية والذي يتم عن طريق الأنترنت في منتهى السهولة واليسر دون الحاجة للوقوف في طوابير أو شبابيك المرور.

خدمات النيابة العامة للمرور استعلام عن مخالفات هي خدمة مجانية تقدمها بوابة الحكومة الإكلترونية، ضمن الخطوات التي تمت مؤخرا لرقمنة الخدمات الجماهيرية

استعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

ويتمكن المواطنين من التوصل إلى النيابة العامة للمرور استعلام عن مخالفات وذلك من خلال مواقع النيابة العامة الموجود على الأنترنت من خلال الرابط التالي:

ويمكن لمالكي السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور في 3 خطوات

الخطوة الأولى: الدخول إلى الرابط التالي

الحطوة الثانية: اختر أيقونة «الاستعلام».

الخطوة الثالثة: اضغط على زر استمرار.

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مجانا النيابة العامة للمرور استعلام عن مخالفات

يجب على المواطن اختيار نوع المخالفات التي ترغب في الاستعلام عنها سواء كانت مخالفات المركبات أو مخالفات القيادة. يجب على المواطن اختيار مخالفات المركبات. يجب على المواطن الضغط استمرار يجب على المواطن الضغط على «إجمالي المخالفات». وأخير ظهور قيمة المخالفات المستحقة على المركبة.

التظلم على المخالفات المرورية

وأتاح موقع نيابة المرور على الإنترنت أيضا إمكانية التظلم مجانا على قيمة المخالفات المستحقة على المركبة من خلال عدة خطوات: