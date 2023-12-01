مظاهر احتفالية للجاليات المصرية فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

شهد اليوم الأول من تصويت المصريين في الخارج إقبالًا كبيرًا على مقار السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وسادت العديد من المظاهر الاحتفالية للجاليات المصرية في السعودية وقطر وهولندا وفرنسا وذلك في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي العديد من الصور، قائلة: «لقطات من المظاهر الاحتفالية للجاليات المصرية في السعودية وقطر وهولندا وفرنسا وذلك في الانتخابات الرئاسية 2024».

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.