انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للإعلام بالأكاديمية العربية في الإسكندرية الأحد

تنطلق أعمال المؤتمر العلمى الدولي الثاني LANACOM الذي تنظمه كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، بعد غد الأحد، تحت عنوان "الابتكار والرقمنة في اللغة والثقافة والاتصال".

ويقام المؤتمر تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة عبير رفقي، عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية.

50 ورقة بحثية خلال المؤتمر



قالت الدكتورة عبير رفقي عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية فرع الإسكندرية، إن المؤتمر يحظي بمشاركة مجموعة من الباحثين من جميع أنحاء العالم بـ50 ورقة بحثية مختلفة، بالإضافة إلى 4 حلقات نقاشية، وأكثر من 8 متحدثين رئيسيين لهم مكانة علمية وعملية غير مسبوقة دوليًا من 11 دولة منها "كندا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والنمسا، وألمانيا، وهولندا، والولايات المتحدة، وتونس، ونيجيريا ومصر والامارات العربية المتحدة"، بالإضافة إلى الشراكات الإعلامية والأكاديمية على المستوى المحلي والدولي مثل "جامعة أوتونوما بإسبانيا، جامعة أوتوا بكندا، جامعة زايد، جامعة سيتي بلندن.

تسليط الضوء على رقمنة وسائل الإعلام والذكاء الاصطناعي



وأضافت رفقي، أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على تأثير رقمنة وسائل الإعلام وأدوات الذكاء الاصطناعي على الاتجاهات الحالية في مجالات الأدب واللغة والسينما والثقافة، من أجل تحسين جودة المحتوى الرقمي لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية إلي جانب تسليط الضوء على تأثير رقمنة وسائل الإعلام على الاتجاهات الحالية ومستقبل الإنسانية وأسلوب الحياة بشكل عام.

وأوضحت، أن المؤتمر يناقش محاور متنوعة منها الإعلام الرقمى، الذكاء الاصطناعي، اللغويات التطبيقية، الترجمة الرقمية، الأدب الرقمى، الدراسات الثقافية.

وكانت قد وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى منتصف نوفمبر الماضي، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، وذلك لإعداد وتخريج كوادر طبية مؤهلة ومدربة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد الهيئة.