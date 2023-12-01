مراسل القاهرة الإخبارية بالسعودية: سيدة قطعت 700 كم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

كشف جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية من السعودية، عن احتشاد كبير للمصريين أمام اللجان من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” أن هناك امرأة انتقلت من مساقة تتخطى الـ700 كم لتدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية، حبا منها للمشاركة في العرس الديمقراطي.

وأكد أن هناك احتشادا كبيرا للمصريين في الرياض للتصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من العائلات من جميع الفئات، أصروا على القدوم في ساعة مبكرة اليوم، متوقعا مزيدا من المشاركات خلال الساعات المقبلة.