حاملون الأعلام وصور السيسى.. الأطفال يتصدرون المشهد الانتخابى فى الخارج

شهد اليوم الأول من انطلاق العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، وسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج، فيما كانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال المصريين بالخارج، السمة الأكثر تمييزًا لليوم الأول للتصويت، حيث حرص العشرات من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت.

وحرص عدد كبير من المواطنين حاملين الأعلام المصرية على الاصطفاف أمام المقار الانتخابية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية قبل بدء الاقتراع إيمانًا منهم بأهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي الذي كفله لهم الدستور.

خلال الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع للمصريين بالخارج، توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بدولة رومانيا على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مُعلنين دعمهم للمرشح عبدالفتاح السيسي.

ورفع الناخبون أمام مقار اللجان الانتخابية أعلام مصر مُعلنين دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الناخبين في معظم العواصم الأوروبية بعد عصر اليوم الجمعة (يوم عمل بأوروبا) وكذا يوم غد السبت وبعد غد الأحد (العطلة الأسبوعية فى هذه الدول).

وتستمر العملية الانتخابية للمصريين بالخارج خلال أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر؛ بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك فى ١٣٧ سفارة وقنصلية فى ١٢١ دولة حول العالم. وانتهت جميع القنصليات والسفارات من استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلى الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول، لتذليل جميع الصعوبات التى قد تواجه الناخبين والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.