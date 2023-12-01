مصرية مقيمة فى الإمارات تدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى انتخابات الرئاسة

دعت مصرية مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، المصريين بالخارج بالنزول والمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وهو ما دعاها للمشاركة والتصويت.

وأكدت المواطنة المصرية أهمية الدور الإيجابي لكل مصري بالخارج خلال العملية الانتخابية، أيا كان المرشح الذي سيصوتون له، ولكن المهم الظهور بصورة مشرفة تليق بكل المصريين بالخارج، مضيفة: "ده وطنا ولو مكناش ايجابينن دلوقتي هنكون إيجابيين إمتى؟".

وانطلقت عملية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، اليوم، وبدأ المصريون بالخارج فى كتابة ملحمة وطنية جديدة، عبر مشاركتهم فى العملية الانتخابية والتصويت لاختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية خلال السنوات المقبلة.

وتستمر العملية الانتخابية للمصريين بالخارج خلال أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر؛ بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك فى ١٣٧ سفارة وقنصلية فى ١٢١ دولة حول العالم.

وانتهت جميع القنصليات والسفارات من استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلى الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول، لتذليل جميع الصعوبات التى قد تواجه الناخبين والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

فتحت السفارات والقنصليات المصرية في البلدان الأوروبية أبوابها، في التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلى لكل دولة، أمام المواطنين من أبناء الجاليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الناخبين في معظم العواصم الأوروبية بعد عصر اليوم الجمعة (يوم عمل بأوروبا) وكذا يوم غد السبت وبعد غد الأحد (العطلة الأسبوعية فى هذه الدول).

وحرص عدد كبير من المواطنين حاملين الأعلام المصرية على الاصطفاف أمام المقار الانتخابية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية قبل بدء الاقتراع إيمانًا منهم بأهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي الذي كفله لهم الدستور.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).