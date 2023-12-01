الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتخابات الرئاسة.. المصريون بفرنسا يستعدون للإدلاء بأصواتهم

المصريون بفرنسا
المصريون بفرنسا

يستعد المصريون في فرنسا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمقر البعثة الدبلوماسية، التي من المقرر أن تعقد خلال ثلاثة أيام.

وتوافد المصريون الموجودن في فرنسا على مقر السفارة المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويستمر تصويت المصريين بالخارج على مدار أيام 1 و2 و3 ديسمبر، في 137 مقرًا انتخابيًا في 121 دولة من الساعة 9 ص وحتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل بلد.

تصويت المصريين فى الخارج

يستمر تصويت المصريين فى الخارج على مدار 3 أيام متتالية اعتبارا من غدٍ الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المعلن لإجراءات الانتخابات الرئاسية الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية انتخابات المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية 2024 الصمت الانتخابي حشد الناخبين المصريون بالخارج 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

مواد متعلقة

بدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بفلسطين وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا

الأكثر قراءة

عاجل.. فقدان 7 من القوات الجوية الأمريكية بعد تحطم طائرة عسكرية فى اليابان

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع القادة المشاركين فى قمة المناخ "كوب 28"

فى 25 دولة.. المصريون بالخارج يبدأون التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

"بلادنا بتنادينا".. مصرى بالسعودية يوثق رحلة سفر 380 كيلومترًا للتصويت فى انتخابات الرئاسة

الروابط المصرية بالكويت: إقبال كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

بعد استشهاد مصور بقناة الأقصى.. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال لـ71 صحفيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

حسين دعسة

كيسنجر.. موت سياسى كان يعشق مسح الألواح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم