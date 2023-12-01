انتخابات الرئاسة.. المصريون بفرنسا يستعدون للإدلاء بأصواتهم

يستعد المصريون في فرنسا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمقر البعثة الدبلوماسية، التي من المقرر أن تعقد خلال ثلاثة أيام.

وتوافد المصريون الموجودن في فرنسا على مقر السفارة المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويستمر تصويت المصريين بالخارج على مدار أيام 1 و2 و3 ديسمبر، في 137 مقرًا انتخابيًا في 121 دولة من الساعة 9 ص وحتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل بلد.

تصويت المصريين فى الخارج

يستمر تصويت المصريين فى الخارج على مدار 3 أيام متتالية اعتبارا من غدٍ الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المعلن لإجراءات الانتخابات الرئاسية الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.